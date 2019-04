Dure opdoffer voor Laarbeek door afval

Platenzaak paradijs voor obscure muziek, óók op 't podium

13 april AARLE-RIXTEL - De platenzaak is en blijft een bastion van obscure muziek. En Bob's Vinyl is zo'n plek waar fijnproevers hun hart ophalen met plaatjes die niet in de Top 2000 belanden. Toepasselijk is het dan ook dat een nog onbekende singer-songwriter uit de buurt mag optreden in deze platenzaak in hartje Aarle-Rixtel.