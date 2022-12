Duurzaam Wonen krijgt meer energiecoaches

Het kerstcon­cert is na corona helemaal terug: even stilstaan bij wat je hebt en wie je verloren bent

LIESHOUT - Het is een mooi beeld: een lekker dik ingepakt, blozend en slapend baby’tje achter in de kerk. Voorin brengen twee koren en een blaaskapel Stille Nacht ten gehore. Op talloze plekken vonden dit weekend kerstconcerten plaats, onder meer in de grote kerk in Lieshout.

18 december