Duurzame demo-woning in Someren: Niet metselen maar klikken

Geen gêne bij jonge toneelspe­lers Heusden

9 maart HEUSDEN - Het sprookjesthema ‘Drie harige opdrachten’ was zondagmiddag in Hart van Heuze in Heusden een goed moment om er eens lekker voor te gaan zitten. Achttien jeugdige spelers van toneelvereniging Onderling Kunstgenot speelden met veel enthousiasme deze toneelklassieker geschreven door Rob van Vliet. De regie was in handen van Irene Nijssen en Silvia Driessen.