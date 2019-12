Dwangsom voor niet inlossen beloften in landschapsplan gemeente Laarbeek

Het gaat dan om het herplanten van bomen, de sloop van gebouwen of geldstorting in een fonds in ruil voor medewerking bij bijvoorbeeld de uitbreiding van een zorgboerderij. Uit een controle is gebleken dat zeven de dertig initiatiefnemers in gebreke is gebleven. Bij niet nakomen van de verplichting binnen drie maanden volgt een dwangsom.