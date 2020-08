Dwars dur D'end; inwoners Someren-Eind steunen lokale horeca

SOMEREN-EIND - Ruim honderdvijftig inwoners van Someren-Eind deden vol enthousiasme mee aan de eerste editie van 'Dwars dur D'end', een kroegentocht om de plaatselijke horeca een hart onder de riem te steken. ‘Het is de kracht van Someren-Eind dat we elkaar helpen wanneer we het moeilijk hebben.’

Met een glas bier aan de mond kijken Han van de Laar (50) en Rob Wijnen (44) tevreden naar het volle terras bij café Jan van Tieskes. Ruim één maand geleden hadden de twee het idee geopperd om Dwars dur D'end te organiseren. En er wordt nu door velen een gevolg aan gegeven.

,,We waren een avondje gaan stappen en bij thuiskomst stuurde ik Rob een berichtje dat ik het idee had om iets te doen voor de horeca in het dorp" stelt Van de Laar. ,,Ik speelde zelf ook met dit idee dus ik zag het direct zitten" vult Wijnen hem aan. Nadat premier Rutte op 1 juli de versoepelingen in de horeca aankondigde ging het snel. Wijnen: ,,We hebben contact gelegd met alle cafés en die waren direct enthousiast en via de mail stroomden de aanmeldingen binnen."

Kracht

De twee, beiden fervent liefhebber van het gerstenat, weten dat ook de lokale horeca in moeilijkheden verkeert door de coronacrisis. ,,Het is de kracht van Someren-Eind dat we elkaar helpen wanneer we het moeilijk hebben, dat zie je vandaag ook terug" geeft Van de Laar aan.

De kroegentocht is vrijblijvend, deelnemers hoefden geen inschrijfgeld te betalen en de zes deelnemende cafés hoefden maar aan één voorwaarde te voldoen: het terras moest gedurende zes uren gereserveerd zijn voor deelnemers. ,,Je ziet dat er ook andere initiatieven zijn; zo heeft het ene café een DJ en zelfs bij het Grieks restaurant is er een speciaal 'Dwars dur D'end-menu'. Het is voor hen ook de kans om zich te presenteren aan bezoekers die normaal elders zitten,” zegt Wijnen.

Volledig scherm Er werd op diverse Someren-Eindse terrassen geproost. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Echt genieten

Ook op het terras van de Platte Vonder is het gezellig. Uitbaatster Karin Velings roemt de initiatiefnemers, ,,Het is een prachtig idee, wij hebben een schema gekregen waarop staat wie we op welk tijdstip kunnen verwachten. Iedere groep blijft een uur op ons terras zitten. We zien dat de mensen echt genieten dat ze weer een keertje het terras op kunnen,” aldus de uitbaatster. ,,Normaal zijn we tijdens de bouwvak gesloten, mocht dit een jaarlijks terugkerend iets worden dan openen wij zeker onze deuren,” vult haar man Cees aan.

Of er een vervolg komt weten Van de Laar en Wijnen nog niet. ,,Het zou zo maar kunnen, het belangrijkste is dat we laten zien dat Someren-Eind leeft. Het is een prachtig gezicht om al die volle terrassen te zien," geeft Wijnen aan terwijl er weer een vers getapt biertje gebracht wordt. Van de Laar: ,,Het is een win-winsituatie, wij hebben een gezellige dag en de cafés hebben extra inkomsten. Laten we daarop proosten!"