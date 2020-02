E-bike geliefd doelwit van dieven in Deurne: ‘Mensen, investeer in een tweede slot’

Hij had net een mooie avond gehad bij het Deurnese Cultuurcentrum, komt-ie buiten: e-bike weg. Slot doorgeknipt. Weg. De Deurnese Christ blijkt niet de enige te zijn. Meer mensen zijn die avond of eerder de dupe geworden van fietsendieven, blijft uit de lading reacties op zijn Facebook-bericht. Of het een bende rondtrekkende criminelen is geweest? Of een dief die in z'n eentje op zoek is naar wat euro’s? Het is gissen. Maar feit blijft dat het aantal e-bikes dat in het centrum van Deurne wordt weggehaald de afgelopen maanden steeg.