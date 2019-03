Easy & Free feesten met theaterkoor Romeo & Julia uit Lierop

Directeur kindcen­trum Elsendorp: 'Je moet willen veranderen’

19:00 ELSENDORP - Hoe belangrijk is een basisschool voor de leefbaarheid van een klein dorp? Héél belangrijk, weten ze ook in Elsendorp. Mireille Janssen, directeur van Kindcentrum De Dompelaar, werkte in het kader van haar masterstudie een aantal toekomstscenario's uit. ,,Gewoon gaan zitten afwachten past niet bij dit dorp.”