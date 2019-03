Ebony & Ivory in Bakel: ‘Ik dacht, zie ik dit wel goed?’

,,Ik dacht, zie ik dit wel goed? Ze lijken helemaal niet op elkaar," vertelt eigenaar Sander van Ansem. Maar hij kan de link ook wel meteen leggen. ,,Een tijdje terug vroeg een vriend of hij een schaap van hem bij ons in de wei mocht zetten. Hij heeft een Barbados blackbelly schaap. Deze bok blijkt onze Texelaar stiekem bevrucht te hebben.”

Het is een bijzonder gezicht: het ene lammetje lijkt sprekend op moeder, de andere als twee druppels water op vader. ,,Het is een prachtig gezicht maar ik had nooit gedacht dat die Barbados blackbelly ons schaap zou dekken, want dan had ik ze niet bij elkaar gezet."