Echt zelf ‘aan tafel’ in Laatste Avondmaal van Somerense kunstenaar Peter Slegers

In zijn geboortedorp kennen ze de ontwerper en kunstschilder vooral van het Einderplein dat hij midden jaren negentig creëerde. Zijn nieuwste schepping is een interpretatie van Leonardo da Vinci's Laatste Avondmaal. Dat schilderij komt in Het Museum in Valkenburg te hangen en met behulp van video(-en geluids)projecties kunnen bezoekers zelf een plek innemen van een van de twaalf apostelen bijvoorbeeld of van Jezus.



Slegers is graag bezig met dit soort vernieuwingen. Hij bracht een bezoek aan de Kapel Santa Maria Delle Grazie in Milaan waar het befaamde werk van Leonardo da Vinci is te bewonderen. ,,Het doek waarop het Laatste Avondmaal is afgebeeld, heb ik daar grondig bestudeerd. Ik was vooral gefascineerd door het licht dat uit de geschilderde ramen rondom de Christusfiguur straalde. Het was net of dat licht uit een raam van de ruimte zelf kwam."