Echtpaar gewond bij steekpartij in Deurne, verwarde zoon aangehouden

Na zestien jaar einde aan Elsendorp­se B&B De Dompt: ‘Het doet wel pijn’

18 januari ELSENDORP - Het is een bittere pil, Angela Delissen draait er niet omheen. Liever waren zij en haar schoonzus Theresia nog veel en veel langer doorgegaan met hun bed & breakfast. Maar dat zat er niet in. Sinds 1 januari is de deur van gasthoeve De Dompt aan de Elsendorpseweg in Elsendorp op slot. ,,Het is niet anders. Maar het doet wel pijn.”