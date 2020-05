ECM Europe in Gemert verpakt miljoenen corona-teststaafjes

,,Normaal is onze belangrijkste bezigheid het maken van slangensets voor hart- en oogoperaties en voor bloedverwarming”, zegt directeur Jeanne van Gerwen. Vanwege het coronavirus had ECM Europe minder werk. ,,Bij de slangen voor bloedverwarming is het niet minder, maar we maken zo’n twintig procent minder slangen voor hartoperaties. Dat gaf ons de ruimte om de corona-teststaafjes te verpakken. Als we op de gewone manier door hadden gedraaid, dan hadden we dat niet zo snel kunnen oppakken. DSM had in zijn netwerk gevraagd of er iemand een partij wist die de neusswabs kon verpakken. We zijn geen heel groot bedrijf, we hebben 35 medewerkers. Daarom zijn we flexibel en konden we snel aan de slag gaan.”