Een avond vertier op zijn Neerkants: ‘Iedereen kent elkaar en daarom is het leuk’

NEERKANT - Zaal Internos zat vol Neerkanters die wel zin hadden in een avond vertier. En dat kregen ze, hun eigen dorpsgenoten zetten hun talenten in én de beste beentjes voor. En met succes.

Thea van Ugen presenteert de avond voor de laatste keer: ,,Het is mooi geweest. Na al die jaren is het tijd voor nieuw bloed.” Wie dat nieuwe bloed is, is al bekend; Robin Donkers zal volgend jaar samen met Tom Geris de Nirkantse Aovond presenteren.

Carnavalsvereniging De Ulewappers houdt ieder jaar twee Nirkantse Aovonden: een op de zondagmiddag en de ander op de zaterdagavond erna. ,,Tot voor twee jaar”, legt Thea uit, ,,waren de avonden rond de Prinswisseling in november. Nadeel daaraan was dat de inwoners met hun acts, niet konden inspelen op het nieuwe Prinsenpaar. Met het verzetten naar januari kan dat wel.”

In het Nirkants of Nederlands

Het idee achter de Nirkantse Avond is simpel. Ook dit legt Thea graag uit: ,,Iedere inwoner van Neerkant kan en mag op het podium met iets wat ze graag doen, zingen dansen, blokfluit spelen. Het maakt niet uit. Enige regel is dat het moet in het Nirkants of Nederlands. Eigenlijk dus een eigengemaakte tekst op gestolen muziek.”

Dat de avond succesvol is, blijkt wel uit het feit dat deze voor de 24e keer plaatsvindt. Volgens de organiserende commissie zijn er dit jaar meer aanmeldingen dan andere jaren en meer aanmeldingen vanuit de jeugd, wat weer veelbelovend is voor de toekomst.

Alpe d'Huzes

De avond opende met het Wapperke Promotion Team dat vlaggen heeft laten maken die heel Neerkant moeten gaan sieren. Daar moet je dan wel twee tientjes voor neertellen maar dat komt weer ten goede van het KWF. Twee leden van het team gaan in juni meedoen aan Alpe d’Huzes en hebben nu al 888 euro ingezameld. Later op de avond maakte presentator Tom Geris bekend dat er anonieme gift was gedaan waardoor de teller op dat moment op 1111 euro stond.

De Nirkantse avond brengt veel muziek, zang, een promotie van het nieuwe stuk van Theater Groep Neerkant, een gezongen ode aan de Prins en gewoon veel plezier. Bijzonder was de terugkeer na tien jaar van het kwartet Dirimarjo die niet alleen half uur speelde maar daarin een ode bracht aan de vrijwilliger in het algemeen en aan Joop Dielissen in het bijzonder. Hij kreeg op Hemelvaartsdag een Koninklijke Onderscheiding voor al zijn verdiensten voor de Neerkantse gemeenschap.

Jubilarissen