Eén bezwaar betekent geen 30 kilometer op Koolweg in Helenaveen

HELENAVEEN - De combinatie van auto's, fietsers en wandelaars leidt op de Koolweg in Helenaveen soms tot gevaarlijke situaties. Bewoners vroegen de snelheid te beperken tot dertig kilometer. De gemeente stemde daar mee in, mits iedereen dat wil. Eén familie is er op tegen en nu gaat het niet door.

De Koolweg wordt vaak gebruikt als sluiproute. Autoverkeer uit de richting Evertsoord/Toverland slaat vanaf de Sevenumseweg voor de Helenavaart al rechtsaf om bijvoorbeeld naar Deurne te rijden. Maar over de Koolweg loopt ook een wandelroute. En fietsers maken er graag gebruik van. Het levert hachelijke situaties op. ,,De buurman is bijna van zijn scootmobiel gereden”, zegt Allard Taminiau.

Hard gereden

Hij besloot met andere omwonenden om actie te ondernemen. Want er wordt hard gereden op deze weg buiten de bebouwde kom. Het is voor velen ook niet duidelijk of het maximum daar zestig of tachtig is. ,,Er staan op de Sevenumseweg borden van zestig, maar die worden niet herhaald na de afslag.”

Het verzoek aan de gemeente om maximaal dertig in te voeren, werd ondersteund met handtekeningen. Bijna iedereen tekende. Burgemeester en wethouders gingen akkoord. Ze namen vorig jaar februari het besluit om in principe daar een dertig-kilometerzone van te maken. Er was overleg geweest met de politie en ook de dorpsraad ging akkoord.

Geen honderd procent draagvlak

Maar op het besluit kwam één bezwaar: van een familie aan de Koolweg. Daarmee werd niet meer voldaan aan een voorwaarde die de gemeente had gesteld: honderd procent draagvlak. ,,We hebben destijds duidelijk gezegd tegen de initiatiefnemers: als iedereen aan deze straat het hier mee eens is, vinden wij het als gemeente geen probleem", aldus een woordvoerder. ,,Dat was dus niet zo. We hebben destijds wel een rondje gemaakt. Toen is niet gebleken dat niet iedereen dit wil.”

Quote Het is niet ons beleid om overal bordjes neer te zetten Worodvoerder, gemeente Deurne

De omwonenden hoorden vervolgens dat een andere optie kon zijn het plaatsen van borden met adviessnelheid 'dertig’. Met daarbij snelheidsremmers. Ook daar kiest de gemeente nu niet voor. ,,Het is niet ons beleid om overal bordjes neer te zetten”, legt de woordvoerder uit. ,,Wegversmallingen of paaltjes, dat moet je ook niet doen. Als je daar aan begint, staat in no time het hele buitengebied vol.”

,,Er zijn situaties waar je niet alles kunt regelen", vervolgt hij. ,,Uit allerlei onderzoeken blijkt, dat als je het aan de verkeersdeelnemers zelf overlaat, het beter gaat.”

Wegverzakkingen

Die ervaring hebben de bewoners niet. Ze houden soms hun hart vast, geeft Taminiau aan. En de weg is slechter aan het worden, weet hij. ,,We zien verzakkingen.” Of de bewoners het hierbij laten, weet hij nog niet. ,,Ik heb al wel contact gehad met rechtsbijstand. De advocaat zegt het vreemd te vinden dat draagvlak afhangt van één familie. Ik sta hier ook niet voor mijn eigen belang.”