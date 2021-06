Een bosje ‘Plukgeluk’ voor het goede doel

Op het perceel aan de Mariahoutse Hei moet het over een maand vol staan met snij- en droogbloemen. De afgelopen weken heeft de Beek en Donkse, met behulp van twee ooms, het gehele perceel met de hand ingezaaid. Op haar rode hakjes vist ze wat onkruid uit de grond.

,,Toen we met de Rotary onkruid gingen plukken, moest ik eerst uitleggen wat ze wel en niet mochten plukken’’, lacht ze. Op haar derde wist Van de Ven al dat ze de boerderij van haar ouders wilde overnemen. Nu doet ze er alles aan om als boerin maatschappelijk actief te zijn. Dat is ook de reden dat zij zich veertien jaar geleden aansloot bij Rotary Gemert-Bakel/Laarbeek (GBL).

Stoute schoenen

Het doel van de Rotary is geld ophalen voor goede doelen door middel van evenementen. Normaal gesproken doet de groep Gemertse en Laarbeekse ondernemers dit met een ballonfestijn en wijndegustatie. Maar dat kon door corona niet doorgaan. ,,Daarom wilden we ander soort evenementen op touw zetten”, zo vertelt de rundveehoudster. ,,Op een gegeven moment duwde mijn man het Rotary-clubblad onder mijn neus. Daarin stond het verhaal van een akkerbouwer uit Friesland. Hij had een perceel bloemen gepland dat mensen per vierkante meter mochten plukken. De opbrengst ging naar een goed doel. Dat vond ik wel een mooi idee. Daarom trok ik de stoute schoenen aan en belde hem op. Ik wilde weten wat hij ervan zou vinden als wij dit hier op zouden zetten. Zo zaten we ineens een uur te bellen.’’

Kindervakantieweken en Zonnebloem

De Rotary reageerde net zo enthousiast als de Friese boer. Binnen no time was er een groep opgericht die het plan oppakte onder de naam ‘Plukgeluk’. ,,Op de site van Plukgeluk kan je voor tien euro een vierkante meter bloemen kopen. Die mag je dan zelf gaan plukken. Lekker coronaproof dus. De opbrengst gaat naar de kindervakantieweken in Gemert-Bakel en Laarbeek én stichting de Zonnebloem.’’

Naast het goede doel, heeft Van de Ven voor zichzelf een extra doel aan dit plan gebonden: ,,Ik wil een verbinding maken en positief in het nieuws komen. Wij als agrariërs hebben de grond. Ons plan is goed voor de biodiversiteit én we steunen een goed doel. Dat vind ik er mooi aan. De agrarische sector is constant naast en met de natuur bezig. Op duurzame wijze wordt er gezond voedsel geproduceerd. Een mooi groen product voor de medemens. Daar ben ik enorm trots op. En dat draag ik graag uit.’’

Pionieren

Of we volgend jaar weer kunnen rekenen op een bosje Plukgeluk? ,,Het is nu de eerste keer dat we zoiets doen. Ik moet zeggen dat het nog wel even pionieren is. Dat wil ik echt benadrukken. Is het een succes? Dan kunnen we het volgend jaar misschien wel nog een keer doen.”