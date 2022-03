Een carrière switch door corona; Roos Sluis werd beeldend kunstenaar

NEERKANT - Het kan raar lopen in het leven. Totdat corona de hele wereld lam legde in maart 2020 was er geen vuiltje aan de lucht en was Roos Sluis uit Neerkant heel tevreden met haar bestaan.

Ze had een goedlopend detacheringsbureau voor IT personeel in Eindhoven en ze had samen met haar compagnon JobTalk op de markt gebracht. Een soort Tinder dat was ontstaan om sneller en beter werkzoekenden en werkgevers aan elkaar te koppelen en gericht op IT’ers in Zuidoost Brabant. Al heel snel bleef het daar niet bij en kregen ze zelfs landelijke en internationale bekendheid.

Kip met de gouden eieren

,,Wij dachten dat we de ‘kip met de gouden eieren’ gevonden hadden. In zekere zin was dat ook zo, maar het succes ontplofte in ons gezicht. Dit hadden we niet verwacht. Het werd te groot voor ons. Wij hebben ons idee verkocht en ik ben me weer volledig gaan focussen op het detacheringsbureau. Toen in maart 2020 de coronacrisis zich aandiende en alle contracten stopten en er geen nieuwe meer afgesloten werden, werd ik daar doodongelukkig van. Ik vroeg me serieus af of ik dit werk nog wel wilde doen. In die tijd nam ik ook weer meer mijn penselen ter hand. Die hebben me van jongs af aan altijd rust gebracht.”

Fulltime beeldend kunstenaar

Al gauw wist Sluis dat ze dit beroepsmatig wilde gaan doen. Sinds november 2020 noemt ze zich fulltime beeldend kunstenaar. Ze omschrijft haar kunst als kleurrijk, in your face en contemporary. Een beetje zoals ze zelf is, zegt ze. Haar kunstopleiding heeft ze genoten in de USA, waar ze als 17-jarige tiener in 1980 uitwisselingsstudent was. Ze was goed in haar vak en als eindexamenkandidaat kreeg ze door haar goede prestaties een studiebeurs aangeboden. Daar kon ze helaas niet op ingaan omdat de uitwisselingprocedure afliep en ze terug moest naar Nederland.

Quote Als je niet iets kunt verkopen, dan kun je ook niet voor je zelf gaan werken Roos Sluis

Daar volgde ze een verkorte HBO marketing- en salesopleiding, ‘want met kunst viel immers geen droog brood te verdienen’, was de algemene mening van haar omgeving. Haar studierichting en werkervaring komt haar ook nu goed van pas. Want het is zoals ze zelf zegt: ,,Als je niet iets kunt verkopen, dan kun je ook niet voor je zelf gaan werken. Diep in mijn hart ben ik altijd kunstenares gebleven. Ik heb me al die jaren verder ontwikkeld door in mijn vrije tijd jaren lang schilderlessen te gaan volgen bij verschillende kunstenaars. Mijn focus ligt op portretten van mens en dier.” Ze maakt gebruik van verschillende technieken: olie, acryl, collage, bladgoud, epoxy en mixed media.

Iets betekenen in het verwerkingsproces

Tijdens de coronacrisis heeft Sluis ‘troostkunst’ bedacht. Kunst waarmee ze met de informatie van de nabestaanden een portret maakt als aandenken aan de overledenen. Het geeft haar een goed gevoel om in het verwerkingsproces iets te kunnen betekenen.

Totaal iets anders, wat ze in samenwerking met Aniek fotografie uit Eindhoven doet, is een model tot kunstwerk transformeren door middel van visagie, bodypaint, hoofdtooien en kostuums. Een vak apart, maar wat Sluis aanpakt lijk wel in goud te veranderen. Door haar marketing- en saleservaring weet ze haar werken al over de hele wereld te verkopen. Een prachtig voorbeeld: één van haar James Bonds is verkocht aan de eigenaar van het appartement in Zwitserland, waar de opnames van één van de eerste James Bond films met Sean Connery is opgenomen. Heel bijzonder vindt ze zelf.

Het werk van Roos Sluis is tot en met 31 augustus te zien tijdens haar solo-expositie bij het Inntel Art Hotel Lichttoren 22 in Eindhoven.