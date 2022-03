Een club is niks zonder leiding; aai over de bol van vrijwilligers in Someren-Eind;

SOMEREN-EIND - Een club is niks zonder leiding. Dat beseffen Joyce Bongers, Sebastiaan Vereijken en Michael Thijs maar al te goed. Het trio - zelf jeugdleiders bij verenigingen in Someren-Eind - zet zich in om jongeren enthousiast te maken om later zelf leider te worden.

Het kan altijd beter, maar bij verenigingen in Someren-Eind valt het nog best mee. Bij het jeugdcarnaval, de scouting, de voetbalclub en het jeugdvakantiewerk worden spelenderwijs nieuwe leiders gevonden.

Quote Het is de basis om ons dorp leefbaar te houden Joyce Bongers

Dat zeggen de leraren aan een basisschool Joyce Bongers (34)en Sebastiaan Vereijken (31) en manager bij een bank Michael Thijs (44). Zij zijn alle drie leiders bij deze verenigingen in hun dorp. ,,Het belang van betrokkenheid van de jeugd bij de leiding is groot, dat is de basis om ook in de toekomst ons dorp leefbaar te houden’’, aldus Bongers.

Op het laatste nippertje

Zij is vorig jaar met haar gezin in ’t Eind komen wonen. ,,Ik heb mij meteen aangesloten bij het jeugdvakantiewerk (JVW). Nu ik al een jaartje meedraai besef ik maar al te goed dat dit nodig is voor de Eindse kinderen. Dat ik nu al best veel mensen ken in het dorp is mooi meegenomen. Vorig jaar kon het JVW op het laatste nippertje doorgaan, de reden; niet genoeg begeleiders. Daardoor hebben we het onderling wel eens over de opvolging van de huidige leiding.’’

Quote Als ik merk dat spelers openstaan om jeugdlei­der te worden, werk ik daaraan mee Michael Thijs

Michael Thijs is volgend seizoen de nieuwe trainer van SSE. Als 6-jarige voetbalde hij bij de pupillen, later in het eerste en werd hij jeugdtrainer. ,,Ik ben weer terug op het oude nest, gehaald door het SSE-bestuur om te presteren met het eerste elftal. Maar als ik daarnaast merk dat spelers openstaan om jeugdleider te worden, zal ik daar zeker aan meewerken.’’

Quote Ik was zo graag de Eindse jeugdprins geworden, maar dat mocht niet Sebastiaan Vereijken

Sebastiaan Vereijken is een druk baasje. Naast leider bij de Eindse scouting is hij betrokken bij het jeugdcarnaval in Someren-Eind. ,,Toen ik zelf nog op de basisschool zat konden kinderen uit ’t Eind geen jeugdprins worden, dat was voorbehouden aan kinderen van buurtschap Sluis 13. Ik was zo graag de Eindse jeugdprins geworden en besef nu echt wat ik toen gemist heb. Daarom zet ik me graag in voor het jeugdcarnaval op een manier dat de kinderen van nu dat later mogelijk ook gaan doen.’’

Ook in mindere tijden

Bij prestaties van de voetballers en de scouts is het feest. ,,Na vier landskampioenschappen van de Eindse scouting en bij een kampioenschap van SSE is het niet moeilijk om de jeugdleden te motiveren. Maar de vrijwilligers horen in mindere tijden de groep ook bij elkaar te houden en dat vergt veel begrip en geduld van de leiding’’, vertellen Vereijken en Thijs.

Aai over de bol

Bij JVW is weinig te winnen voor de kinderen. ,,Er komen wel winnaars nadat de jury de woningen van het bouwdorp heeft gekeurd, zij krijgen een aai over de bol. Maar voor de andere deelnemertjes zijn er ook complimenten. En zo hoort het ook, dat neemt de jeugd van nu mee voor later als ze zelf jeugdleider zijn’’, zegt Bongers.

De drie jeugdleiders verwachten dat de jeugd van nu later zelf iets in de leiding gaat doen. ,,Natuurlijk denkt de jeugd over pakweg tien jaar heel anders over voetbal, scouting, carnaval en JVW. Maar wij zijn tevreden als zij later jonge voetballertjes gaan begeleiden, zich aansluiten bij de Raad van Elf, toezicht houden bij het bouwdorp of leiders zijn van de jonge scouts.’’