Een complete maaltijd met producten van de boer

Ruimte over én ruimte tekort op Gemertse scholen

14 augustus GEMERT - In Gemert heeft de ene basisschool ruimte over, terwijl de andere ruimte tekort komt. Om daar wat aan te doen, moet er de komende jaren in het dorp flink geschoven en verbouwd worden. In het voortgezet onderwijs moet er ook iets met het Commanderij College aan de Sleutelbosch.