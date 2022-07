Een ding staat op leefstijlmarkt Deurne als paal boven water: gezondheid zit hem niet alleen in sporten

Een gezonde snack van stukjes groenten en fruit wacht de bezoekers van de Leefstijlmarkt die langzaamaan het Deurnese Cultuurcentrum binnendruppelen. In de grote zaal is een lezing van een diëtist gaande, er staan stands van sport- en leefstijlaanbieders.

Tot zover onderwerpen die je hier verwacht, maar in de foyer is nog een andere tak vertegenwoordigd. Koren als Makandra en Together staan er gebroederlijk naast elkaar. Onder andere fotoclub Optika en het Taalcafé presenteren zich ook. Hoe matchen deze organisaties met gezondheid?

Quote Normaal gesproken wandel ik ook veel met mijn partner, maar omdat ik herstellen­de ben van gezond­heids­klach­ten doe ik dat nu even minder Wilma van der Heijden, Marktbezoekster

„Een gezonde leefstijl zit ‘em niet alleen in sporten en voeding,” verklaart Imke Arts, mede-organisator en beweegagoog en leefstijlcoach bij de Zorgboog. ,,Ontspanning en rust maken er ook deel van uit. Vandaar dat wij vandaag ook lokale cultuuraanbieders een podium bieden.”

Het doel van Leef! - onderdeel van de gemeente dat samenwerkt met lokale organisaties - is laten zien wat het aanbod is in Deurne en directe omgeving op het gebied van sport, mentale en fysieke gezondheid en vrijetijdsbesteding. Mensen die niet weten wat er bestaat of wat bij hen past, kunnen hier ideeën opdoen.

Er valt voor iedereen wat gezonds te snacken.

Dat is niet nodig voor bezoekster Wilma van der Heijden van 79 lentes jong. Ze doet al jaren aan Seniorfit bij woonzorgcentrum De Nieuwenhof. „Normaal gesproken wandel ik ook veel met mijn partner, maar omdat ik herstellende ben van gezondheidsklachten doe ik dat nu even minder.”

Als ik weer beter ben

Ontspanning haalt ze uit het spelen van bridge en andere kaartspelletjes en zingen bij een koor. In de rest van haar vrije tijd zet ze zich in als vrijwilliger. „Ik zit in de PR-werkgroep van Together en in de organisatie van de jaarlijkse Fiets4Daagse. Nee, ik heb geen tijd om zelf mee te fietsen, maar als ik weer beter ben, ga ik meer bewegen.”

Bezoekers krijgen uitleg over manieren waarop je gezond kunt blijven en hoe dat gemeten wordt.

Van der Heijden valt in de doelgroep die het meest op de markt aanwezig is, senioren. Veel sportcentra, zoals het vertegenwoordigde Ames, hebben speciale programma’s voor deze doelgroep. Maar uiteraard kan iedereen die gezonder wil worden bij hen terecht.

Spiermassa verliest

Ook volgens René Xhofleer, eigenaar van One Life RX Sports, maakt leeftijd niet uit. „We kijken naar het individu en maken een trainingsprogramma op maat. Veel mensen weten niet dat je al vanaf je vijfentwintigste spiermassa verliest. Krachttraining is hét medicijn hiertegen.”