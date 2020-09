Een eigen manege, op je 24ste

Ze zit even niet óp een paard maar ín een rolstoel. Tijdelijk. Gevolg van een auto-ongeluk, waarbij Lisa beide benen brak. Net op het moment dat ze druk bezig is om met hulp van vriend en familie om Stal Van den Eijnden in Deurneklaar te maken voor de heropening op 3 oktober. Haar enthousiasme is ongebroken. Kabel vertelt over alle plannen die ze heeft. ,,Paardrijden in de Peel, dat gebeurt volgens mij nog niet. Een Bed en Breakfast hier, voor paardenvakanties.”