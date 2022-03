Een feestelijke bouwontmoeting met allemaal tevreden huiseigenaren in Helenavaan

HELENAVEEN - In Helenaveen kwamen alle toekomstige bewoners van ’t Turfveldje en de Maatschappijstraat donderdag bijeen voor een symbolisch eerste steenlegging. Ook al was men reeds gestart met de bouwwerkzaamheden van 16 woningen, door deze bouwbehandeling zijn hun bouwplannen nu officieel van start gegaan.

Zij waren als toekomstige bewoners van deze woningen uitgenodigd door Hartman Bouwbedrijf en Vastgoedregisseur, die op initiatief van stichting samenbouwen, en in goede samenwerking met de gemeente Deurne, dit bouwproject kunnen gaan verwezenlijken.

De procesbegeleider van Vastgoedregisseur fungeerde deze middag als ceremoniemeester en vertelde enthousiast over de samenwerking met de verschillende partijen. Nadat eerst oriënterend werk verricht was over de haalbaarheid van dit ambitieuze plan is men samen met architectenbureau Keeris in zee gegaan over de uitwerking van dit project.

Tekeningen

Aan de hand van de tekeningen hebben potentiële kopers daarna hun wensen nog kunnen aanpassen en kunnen toevoegen. Dat is allemaal in goede harmonie beklonken.Jeroen Janssen en Nathalie van Kilsdonk, die momenteel een huis huren in Helmond, zijn zeer tevreden over het verloop van hun eerste stulpje dat ze samen kochten. De helft van een tweekapper.

,,Wij waren al langer op zoek naar een betaalbare koopwoning en wilden graag in een dorp gaan wonen. Welk dorp en waar maakte ons eigenlijk niet zo veel uit. Het is uiteindelijk Helenaveen geworden en daar zijn we erg blij mee. De bouwtekening is aangepast aan onze wensen. De garage die optioneel op de tekening stond is verlengd en betrokken bij onze woonkamer. Hierdoor krijgen wij meer woongenot en we hebben eindelijk een tuin.”

Woonwens

Die tuin was ook een woonwens van Evi Joosten. Zij woont samen met haar partner Remi Ygosse in Utrecht. Zij groeide op in Ommel en hij bracht zijn jeugd door in Almere. Joosten wilde weg uit de drukte van de stad en terug naar het platteland van het gemoedelijke Brabant. Dat het Helenaveen werd, hebben ze te danken aan de Funda-website.

,,Het hoefde niet per se Ommel te zijn, als het maar in de buurt was. Al scrollend kwamen we in Helenaveen terecht. Hier is alles wat we wensen. De rust, de natuur en een mooi huis, waarvan wij het ontwerp al mooi vonden zoals het was.Ook Marij Janssen komt samen met haar man Jan na 45 jaar terug naar haar roots. Zij gaan één van de twee levensbestendige woningen bewonen. Ze waren te laat ingestapt om veranderingen aan te brengen, maar zouden er ook geen geweten hebben. Ze zijn tevreden.

Bouwput

Dat is ook Aaron Krekels, die samen met zijn buren Carlo Veldhuijzen en Yvon Sliepen de bewoners worden van de Maatschappijstraat. Ze kunnen bijna niet wachten in hun nieuwe huis te trekken. Toch zullen zij nog wel langere tijd in een bouwput wonen, want in hun straat is alweer een volgend plan in voorbereiding als het aan Helenaveen ligt.