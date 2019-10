‘Eén Gemerts cultuurhuis wellicht goedkoper'

GEMERT - Remko Boesveld, bestuurder van De Eendracht en KunstLokaal, is blij met het aangekondigde onderzoek naar één cultuurhuis in of bij het Gemertse kasteel.

Boesveld toonde zich al eerder enthousiast over de mogelijkheid om de activiteiten van De Eendracht en KunstLokaal in het kasteel te bundelen, een mogelijkheid die ontwikkelaar Bas van de Laar van begin af aan heeft geopperd. ,,Dat enthousiasme is er nog steeds, al moet er nog heel wat uitgezocht worden", vindt de directeur-bestuurder van Klankkleur, de stichting die sinds begin vorig jaar het gezamenlijk bestuur vormt van De Eendracht en KunstLokaal.

Lees ook Onderzoek in Gemert naar ‘cultuurhuis‘ in kasteel Lees meer

Volgens Boesveld komt het onderzoek naar één cultuurhuis, waar de gemeente nu 182.000 euro voor uittrekt, op een moment dat er 'enorme onderhoudskosten' voor zowel De Eendracht als KunstLokaal aan zitten te komen. Als voorbeeld noemt hij de toneeltoren in De Eendracht, die dringend aan vervanging toe is. ,,En als je het over duurzaamheid hebt: beide gebouwen zijn bijna niet meer duurzaam te krijgen, op de langere termijn heb je het dan echt over miljoenen." Boesveld sluit dan ook niet uit dat de gemeente met een verhuizing naar het kasteelcomplex 'straks per saldo goedkoper uit is'.

Restauratie

Bas van de Laar van BL Huisvesting, eigenaar van het kasteel, maakte deze week bekend zijn plannen op onderdelen aangepast te hebben. De ontwikkelaar wil voorrang geven aan restauratie van bestaande gebouwen, de nieuwbouw volgt later. De oude theaterzaal in het kasteel wordt ingericht als restaurant en op de plek van het podium komt een hotelbar met uitzicht op het Ridderplein, zo is het plan nu. Boven de huidige theaterruimte, waar nu nog antikraak gewoond wordt, komen zo'n vijftien service-appartementen.

Bruidssuite

De donjon krijgt op termijn een museale functie, met op de begane grond een trouwzaal en op de zolder een bruidssuite. Ook komt er een nieuw trappenhuis met lift, die de voorburcht met de donjon moet verbinden. In de voorburcht komt een receptie voor het hotel en een museum. Binnen de bestaande muren van het poortgebouw komen een restaurant en bed & breakfast.

Het gehele complex wordt straks verwarmd met een warmtebron aan de rand van de kasteeltuin, waar aardwarmte uit de bodem wordt gehaald. Parkeren kan straks, als het aan Van de Laar ligt, op het kasteelplein en in de ommuurde tuin. Voor het bouwverkeer worden tijdelijke bruggen over zowel de binnen- als de buitengracht aangelegd. Volgens Van de Laar is dat nodig omdat de doorgang in het poortgebouw 'slechts 2,65 meter hoog is'. De refter wordt gesloopt, de kapel vooralsnog niet.

Volledig scherm 'Inspiratiebeeld' van de gerenoveerde hoofdburcht. © BL Huisvesting