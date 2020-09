Een gewonde bij ernstig bedrijfsongeval in Gemert

Hennepkwe­ke­rij zou 1,9 miljoen euro hebben opgeleverd, 1,5 jaar cel geëist tegen Bakelse verdachte

8 september BAKEL - ,,U bent onnavolgbaar.” Een cynische verwoording van officier van justitie Hugo Storij, die vindt dat het verweer van Noud van der H. rammelt. In veel woorden probeert Van der H. duidelijk te maken dat de hennep die in 2016 werd aangetroffen in zijn loods in Helmond (en begin dit jaar op zijn perceel in Bakel) hem echt niet aan te rekenen is. Ondanks zijn uitvoerige betoog hoort hij anderhalf jaar cel tegen zich eisen.