Een ingetogen herdenking

‘Gegroet o kruis onze enige hoop’, staat groot te lezen op het oorlogsmonument bij de Clarinet in Zeilberg. Wethouder Marinus Biemans staat er rond 17.30 uur wat onbeholpen bij met de herdenkingskrans die hij net van kabinetschef Jan Welten heeft gekregen. Het pleintje voor het monument is leeg, terwijl normaliter op 4 mei hier jong en oud zij aan zij staan om de slachtoffers van oorlogsgeweld te herdenken.

In deze coronatijd geen publiek, geen toespraken, geen trompettist die The Last Post blaast. Biemans is de enige die het kruis groet. Nadat hij de krans namens het gemeentebestuur bij het monument heeft gelegd is het tijd voor een herdenkingsmoment in stilte. Na een minuut kijkt Biemans om zich heen. ,,Het is goed om de Tweede Wereldoorlog te herdenken”, zegt hij. ,,Helaas moeten we het dit jaar op een ingetogen manier doen. Maar we moeten ons blijven realiseren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.”

Biemans was vorig jaar bij de dodenherdenking in Neerkant. ,,Het was toen heel druk. Ook hier in Zeilberg is de belangstelling altijd groot. Het voelt vreemd dat het hier nu zo rustig is.”

Iets later, een paar kilometer verderop, staat bij het oorlogsmonument in Liessel wethouder Marnix Schlösser eenzelfde ritueel te wachten. Op dit monument staat groot te lezen: ‘Voor hen die stierven voor onze vrijheid’. Ook Liessel heeft zware offers gebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens zijn twee minuten stilte wapperen de drie vlaggen van Groot-Brittannië, Nederland en Amerika gebroederlijk halfstok. Samen met de vogels hoog in de bomen laten ze zich, geleid door de wind horen. ,,Onwerkelijk. Eenzaam”, reageert Schlösser op de vraag met wat voor gevoel hij de krans bij het momument heeft gelegd. ,,Herdenken doe je samen. Hetzelfde geldt voor bevrijdingsdag. Het zijn momenten om samen te zijn. Niet alleen.”

Wethouder Marnix Schlösser bij het oorlogsmonument in Liessel.