Eén jongerenwerker mee over naar gemeente Gemert-Bakel

LE­Vgroep-directeur: burgemees­ter Ge­mert-Ba­kel speelde kwalijke rol in discussie jongeren­werk

19 juni GEMERT-BAKEL - Volgens LEVgroep-directeur Jasper Ragetlie heeft burgemeester Michiel van Veen van Gemert-Bakel een kwalijke rol gespeeld in de discussie over het jongerenwerk in die gemeente. De burgemeester bestrijdt dat.