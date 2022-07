Een kopje koffie met appelpunt en slagroom onderweg: Fiets4Daagse De Peel is gestart

Het is voor Nieuwegeinse familie Kamminga de eerste keer dat ze in de Peel meedoet. In Drenthe, Limburg en Appelscha kent ze de fietspaden al. Zoon Robert (19) is druk bezig het vlaggetje van de vierdaagse aan zijn fiets te bevestigen. Samen met zijn broertjes Twan (17) en Sem (14) gaat hij al met zijn ouders mee sinds hij kan fietsen. ,,Vroeger wel eens met een aanhangfiets, maar daarna met zijn eigen fiets”, zegt zijn moeder.

Quote Dinsdag is onze oppasdag: wat is er leuker dan met z'n allen te gaan fietsen Dorry Verhees, Deelnemer Fiets4Daagse De Peel

Even verderop zijn opa en oma Martien (68) en Dorry (64) Verhees uit Deurne met hun kleinkinderen bezig aan de laatste voorbereidingen voordat ze vertrekken. ,,Dinsdag is onze oppasdag”, zegt Dorry. ,,Dus wat is er dan leuker dan met zijn allen te gaan fietsen.” Het is een grote dag voor kleindochter Sam Verhees (7). In tegenstelling tot haar broertje Lux (2) en zusje Pim (5) fietst ze zelf. Ze opent het mandje op haar fiets. ,,Broodjes voor onderweg!”

Familie Verhees kiest voor de route van 30 kilometer. Echte doorgewinterde fietsers kunnen met een tocht van 60 kilometer ontdekken wat de Peel allemaal te bieden heeft. Als tussenweg is er ook een route van 45 km beschikbaar. In Deurne beginnen ze bij het cultuurcentrum en eindigen ze op de Markt. Fietsers kunnen ook per dag kiezen voor Stiphout, Meijel of Weert.

Oranje vlaggetjes

In de middag staan de rekken bij controlepost restaurant Paulus in Heusden vol fietsen met oranje vlaggetjes. Jo van der Wallen (76) en vriendinnen Ria Bekker (82) en Ien van de Mortel (78) nemen even pauze. Ze hebben al 40 km in de benen. ,,Met een beetje ondersteuning van de elektrische fiets.”

De kopjes koffie en punten appelgebak met slagroom zijn al besteld. ,,Die hebben we wel verdiend, na tweederde van de route. Gelukkig is het lekker fietsweer”, zegt Van der Wallen. Ze heeft haar zin nog niet afgemaakt of de eerste druppels regen vallen uit de lucht. ,,We zijn niet van suiker.”

Aangepast vervoermiddel

Bij Paulus pauzeren ook fietsliefhebbers Arie (67) en Riet (85). Zij volgen de route van Bijzonder Mobiel. Deze vierdaagse focust zich op fietsers met een aangepast vervoermiddel. Het tweetal komt uit de omgeving van Horst om hier vier dagen te fietsen. Beiden hebben een beroerte gehad, Riet zelfs meerdere, en fietsen elke dag met een duofiets.

In het voor hen nabijgelegen Venray is jaarlijks een fietsvierdaagse, maar niet speciaal voor mensen zoals deze twee liefhebbers. ,,Dat is jammer. Het is voor ons erg ontspannend, lekker vrij”, zegt Arie. Ondertussen is de regen gestopt en vervolgen de twee hun weg naar de finish.