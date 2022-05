Een lach en een traan voor jubilerende zusjes Weijnen bij wandelclub Hermodé in Someren-Eind

,,Het was1972, ik was zes jaar oud en wilde wandelen bij Hermodé, ik mocht van mijn ouders alleen samen met mijn grote zus Margot”, zegt Angelique Weijnen. ,,Wij woonden in Someren-Eind, op ‘Half Twaalf’ over het kanaal en ik mocht niet alleen over de drukke kanaaldijk. Dus gingen we samen. 50 jaar later is dat nog steeds de beste keuze die ik en mijn zus maakten.”

Mondje dicht bij de kerk

De zusjes vertellen dat wandelen bij Hermodé ook een soort van training was. ,,Op een trapveldje leerden wij in de maat lopen en even ver uit elkaar en ook altijd lachend, dat was omdat wij op zondag aan wandeltochten deelnamen waar een jury ons beoordeelde. Ook leerden wij dat, als we een kerk passeerden, er niet gepraat of gezongen mocht worden. Wij moesten muisstil zijn, volgens onze leider uit eerbied. De trainingen, onder leiding van Fritske Maas, leverden na een paar maanden een aantal eerste prijzen op.”

Polonaise in de bus na een prijs

En werd er gewonnen, dan was het feest in de bus. ,,Tijdens de polonaise in de bus lette Angelique even niet op en viel in een grote prullenmand die in het gangpad ston. Gelukkig mankeerde zij niets en kon er dus gewoon gelachen worden”, vertelt Margot.

Quote In Zuid -Limburg wonnen we de eerste prijs, waren we Mario vergeten. Door ons enthousias­me waren we zonder hem vertrokken Zusjes Weijnen

Er ging wel vaker iets mis, als er gewonnen werd. ,,In Zuid -Limburg wonnen we de eerste prijs, waren we Mario vergeten. Door ons enthousiasme waren we zonder hem vertrokken. Bij thuiskomst werd hij door zijn ongeruste ouders gemist. Na een telefoontje bleek het met hun zoon goed te gaan. Alleen moest hij nog wel opgehaald worden.”

Minder leuk was die keer dat ze bij thuiskomst uit de bus stapten en de bezorgde gezichten van enkele ouders zagen. ,,De vader van ons maatje Dian was plotseling overleden, dat kwam bij ons hard binnen. Wij huilden mee met Dian. Ook bij het overlijden van Fritske Maas hebben wij een traan gelaten. Hij was onze leider, bij hem voelden wij ons veilig, net als thuis. Hij had een vlotte babbel en haalde de contributie bij de leden op, na zijn maandelijkse ronde wisten de ouders weer hoe leuk wij het hadden bij Hermodé.”

Quote Als boer Piet zelf was geweest, dan was het advies om even uit de buurt van de wc te blijven Zusjes Weijnen

Hoogtepunt van het jaar was de vierdaagse van Heeswijk waar de wandelaars van Hermodé logeerden bij boer Piet. ,,Onvergetelijk is het kampvuur waar Martien Bouwmans spannende verhalen vertelde. Maar logeren bij boer Piet had ook een minpuntje, er was maar één wc, erg weinig voor vijftig gasten. Als boer Piet zelf was geweest, dan was het advies om even uit de buurt van de wc te blijven.”

Hele gezin betrokken bij wandelclub

De zusjes Angelique (56) en Margot Weijnen (58) komen uit een gezin waar ook vader, moeder en broer Christian lid zijn van wandelclub Hermodé. In het wandelseizoen was de hele familie elke zondag betrokken bij Hermodé. ,,Ons moeder smeerde de boterhammen, vader reed de auto met ons en Christian naar de startplaats toe. Dat was onze zondag en we telden er iedere week op. Jammer dat dit voorbij is. In deze tijd wandelt men liever alleen en niet in groepsverband.”