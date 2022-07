Een leuk feestje, maar niet voor in Mariahout: ‘Het is gewoon te ver fietsen’

MARIAHOUT - De ritmische beats en vrolijke aankleding doen het lijken alsof je op een feest in Mexico bent. Minifestival Amigos is dan ook een goed concept. Maar niet voor in Mariahout. ,,Een andere locatie zou uitkomst bieden.”

De levendigheid is in de loop der jaren een beetje uit Mariahout verdwenen. De supermarkt is weg, en op een enkele horecatent en het openluchttheater na is er nagenoeg niks meer te doen in het dorp. Dat moest anders, zo vonden Bo van Hout (23), Jelle van den Berkmortel (22), Stef van Eijndhoven (24) en de rest van hun vriendengroep. In de coronaperiode begonnen zij daarom een klein feestje onder de naam Fiësta del Queso.

Echte kaartverkoop

,,Als groep konden we nergens heen, want de festivals gingen natuurlijk niet door”, blikt Van Eijndhoven terug. ,,Daarom zijn we thuis iets gaan organiseren, bij mij op de plak in Mariahout. Dat beviel ons eigenlijk goed.” Vorig jaar kwam de groep dan ook met een vervolg. ,,Toen deden we het iets groter, onder andere met een echte kaartverkoop. Dat pakte goed uit.”

Dit jaar is de groep nog een stapje verder gegaan, door in het openluchttheater in Mariahout een minifestival te organiseren. Op Amigos, zoals het festivalletje heet, wordt house, techhouse en dance gedraaid. ,,Volledig in de elektronische muziek dus”, vertelt Van Hout. ,,Gedurende de avond wordt het steviger, eindigend met hardere dance en hardstyle. We hebben dus verschillende genres over de avond verspreid, zodat we het een beetje opbouwen.”

Op de motivatie van de mannen en opbouw en aankleding van het minifestival is niks aan te merken. Toch wil het de dag zelf niet helemaal vlotten; pas op het eind van de dag begint het terrein een beetje vol te stromen. Maar alles bij elkaar blijft de opkomst toch matig. Is er dan geen behoefte aan vermaak in Mariahout?

,,We hebben nu wel gemerkt dat in deze periode van het jaar veel mensen op vakantie zijn”, geeft Van den Berkmortel toe. Daarbij lijkt de bereidheid van mensen om naar het Mariahoutse af te reizen ook nog eens nihil. ,,Mariahout is voor veel mensen echt een eind fietsen. Vanuit Helmond ben je al gauw veertig minuten onderweg. Daar hebben mensen gewoon geen zin in.‘’

Bij veel boeren aangeklopt

De mannen merken dan ook dat het gros van de bezoekers uit Mariahout of omgeving komt. Van den Berkmortel: ,,Dat is wel jammer. Er is in Mariahout al niet zoveel te doen en dan doen we eindelijk iets, blijkt de opkomst magertjes.”

Biedt een andere locatie dan de uitkomst? ,,Dat zou misschien wel schelen. Maar hier hebben we de mogelijkheid om iets te doen. Een meer centrale locatie kon niet geregeld worden; we hebben bijvoorbeeld bij veel boeren aangeklopt, maar die staan er niet voor open. Dat is een beetje het probleem.”

Zit er dan wel toekomst in het concept? Volgens de vrienden wel. ,,Het is super leuk; het slaat alleen niet aan in Mariahout”, stelt Van Eijndhoven. ,,Maar er zit wel groei in, hoor. De interesse is er. Zeker omdat mensen zien dat wij geen huis-, tuin- en keuken-feestje zijn. Daarom blijven we zeker doorgaan. Iedereen is enthousiast, het is echt onze hobby geworden. Met Halloween en in de winter willen we trouwens ook feestjes gaan organiseren, maar dat staat nog in de kinderschoenen.”