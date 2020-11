Een leven voor de slagerij (Mari Snijders, 1943-2020)

GEMERT - De slagerij was alles voor hem. Altijd werken en alles over hebben voor de zaak. Dat was Mari Snijders uit Gemert (77) die afgelopen dinsdag is overleden.

Mari Snijders kwam uit een echt slagersgezin want wie in Gemert ‘Snijders’ zegt, denkt meteen aan slagers. De echte Gemertenaren denken er meteen De Praojst achteraan. Een bijnaam die de hele Snijders-tak al meer dan een eeuw met trots draagt. ,,Het woord vindt zijn oorsprong waarschijnlijk in het woord prössen, oud Zuid-Nederlands voor uitbenen van een geslacht beest,” weet neef Rien Snijders te vertellen.

Snijders’ overgrootvader had al een slagerij in de Molenakkerstraat op de plek waar nu zijn dochter Astrid de slagerij runt. Zijn grootvader verkaste met een paardenslagerij naar het Kruiseind maar zijn vader keerde terug naar de oude stek aan de Molenakkerstraat.

Zoals dat vroeger ging, moest Mari als dertienjarig jochie al meewerken in de zaak. In 1970 nam hij met zijn vrouw de onderneming over van zijn ouders. Onder zijn leiding groeide de winkel flink en is het zelfs nog even een A&O supermarktje geweest. ,,Maar daarna werd het weer gewoon een slagerij,” vertelt dochter Astrid.

Hart voor de zaak

,,Nadat ik de zaak elf jaar geleden overnam, bleef hij erg betrokken bij de zaak. Hij kwam nog elke dag, maakte een praatje met klanten en maakte voor de winkel nog steeds de soepen, de balkenbrij en de zult. Ook bracht hij de bestellingen naar klanten en naar Zorgcentrum Ruijschenbergh. Daar stond dan altijd koffie voor hem klaar.”

Een jaar geleden werd bekend dat Snijders ziek was maar pas vanaf afgelopen april kwam hij niet meer naar de zaak. Het was geen verenigingsman maar hij verheugde zich des te meer op de wekelijkse kaartavond met enkele echte Gimmerse familieleden en vrienden. Jammer genoeg verloor hij de laatste jaren steeds meer kaartmaatjes en daar had hij het moeilijk mee. Ook Gemert zat in zijn hart. ,,Wat je ook vroeg, als het over Gemert vroeger ging, dan wist hij er alles van te vertellen.”

Snijders wordt in besloten kring gecremeerd.