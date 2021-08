Een natte oogstdag bij het Boerenbondsmuseum in Gemert

GEMERT - In het Boerenbondsmuseum in Gemert was het gisteren tijd voor de traditionele oogstdag. Meestal vindt die plaats onder een stralende zon, maar helaas, die liet het afweten.

,,Het is zeker geen goei oogstweer, da’s wel jammer voor de bezoekers.” Ton Raaijmakers is vrijwilliger van het Boerenbondsmuseum en met een paar collega’s legt hij de roggeschoven in de mijt. ,,Gelukkig hadden we al een voorraad schoven liggen, dan kunnen we laten zien wat de bedoeling is. Vroeger op de boerderij hadden ze gewacht op droge dagen om dit te doen.”

,,Met de hoge kar worden de schoven van het veld gehaald, net zoals we dat vroeger thuis deden. Die kar werd op de boerderijen voor de oogst gebruikt en om ermee op familiebezoek te gaan. Voor het vervoeren van aardappelen en bieten had men een kiepkar, de zogenaamde ertkar (aardkar).”

Kennis doorgeven

Toon van Berlo en Jan van der Ven zitten onder de parasol aan de koffie op te drogen van de regenbui. Van Berlo: ,,Wij weten veel nog van vroeger, hebben altijd mee moeten helpen thuis op de boerderij. Maar wij worden wel een dagje ouder en dus zouden we het nu graag aan jongeren willen leren. De kennis aan hen doorgeven zodat het vakmanschap blijft bestaan. Maar we merken dat er steeds minder belangstelling is om dit te leren bij jongere mensen.”

Quote Maar we merken dat er steeds minder belangstel­ling is om dit te leren bij jongere mensen Toon van Berlo

Van der Ven vertelt: ,,Vroeger werd alles van de planten gebruikt. De rogge werd vermalen tot meel voor brood, het kaf ging in de matrassen van de familieleden en het stro werd gebruikt in de stal bijvoorbeeld om de koeien droog te laten staan. En ook om poppen van te maken. Geen poppen om mee te spelen maar poppen voor onder de dakpannen. Die zorgden ervoor dat de fijne sneeuw in de winter niet tussen de pannen door naar binnen, op je bed, waaide.”

Gerst, haver en rogge

Op het korenveld zijn de mannen weer aan het werk gegaan en vrijwilliger Gerard Verbakel vertelt aan de bezoekers met veel enthousiasme dat er gerst, haver en rogge wordt gemaaid en dat het daarna in schoven gebonden te drogen wordt gezet op het veld. Een bezoekster vraagt aan Verbakel: ,,Heet dat dan een mutserd? Dat woord ken ik nog van vroeger.” Verbakel legt uit dat de term mutserd werd gebruikt voor takkenbossen die gebruikt werden op de boerderij.

Het veld met gerst ziet er heel rommelig uit, er zijn planten uitgetrokken. Verbakel vertelt dat in de buurt een dassenburcht is. ,,Die dieren maken er eerst altijd een rommeltje van, om te kijken of ze de planten wel lekker vinden. Daarna plunderen ze dan het veld.” Met een scheef oog kijkt Verbakel onder het vertellen naar boven, naar de lucht. Het betrekt steeds meer en de donkere wolken voorspellen niet veel goeds. Op het veld werken de mannen nog even flink door, misschien kunnen ze toch nog alles maaien vandaag. Het publiek vlucht bij de eerste druppels rennend naar de zagerij om uit de regen te zijn. Op het veld kruipen de binders in de schoven en de voerman en zijn paard gaan schuilen onder een paar bomen. Vroeger stond er ook geen gebouw in de velden om te schuilen.