Een nieuw pand voor yogastudio BasicFlow

AARLE-RIXTEL - Acht jaar lang had yogastudio BasicFlow een vaste plek in de haven van Aarle-Rixtel. Maar nu vindt eigenaresse Sabine Kuijpers het tijd voor een nieuwe pand. Sinds 1 juli is haar yogastudio verhuisd naar Gemert.

Vanaf jongsaf aan is beweging een rode draad door het leven van de nu 37-jarige Kuijpers. ,,Ik heb altijd jazz en modern gedanst, was heel lang dansdocent, deed de sportopleiding CIOS, heb een cursus Thaise yogamassage-therapie gevolgd. En zo kan je nog wel even doorgaan. Mijn leven was dus altijd al gevuld met beweging. Maar mijn dagen bestonden voornamelijk uit dansen. Toen ik wat ouder werd, ging ik daar steeds meer over nadenken. Wil ik dat dansen voor altijd blijven doen? Het antwoord daarop was uiteindelijk nee. Dus moest ik op zoek naar iets anders. Via een dansdocent is toen yoga op mijn pad gekomen. Dat vond ik meteen geweldig. Zo ben ik er langzaam mee begonnen.’’

Wat yoga volgens Kuijpers zo geweldig maakt? ,,Bij yoga werken fysiek en mentaal samen. Dat stond mij meteen heel erg aan. Daarom wilde ik een plek creëren waar mensen even uit hun dagelijks sleur konden worden getrokken. Met iedere week een momentje voor jezelf om even fijn tot rust te komen.’’ Dat gebeurde uiteindelijk bij BasicFlow in Aarle-Rixtel. In het pand aan de haven maakte Kuijpers die plek waar ze mensen zo graag tot rust wilde laten komen. Maar na acht jaar komt daar nu een einde aan: ,,Ik wilde heel graag een eigen plekje, en heb daarom eerst een deel van het pand gehuurd. Later kwam de verantwoordelijkheid van het hele pand op mijn naam te staan. En dus ook de zorg voor het verhuren van alle ruimtes. Dat wilde ik niet meer.’’

Het gevoel dat ze een nieuw pand nodig had, had Kuijpers al langer, en door corona is dit alleen maar versterkt. ,,Door de afgelopen periode zijn er drie van de vier huurders weggegaan uit het pand. Daarom was het voor mij niet meer rendabel om daar te blijven. Daarnaast waren de ruimtes ook te klein voor mijn lessen. Toen moest ik beslissen. Zo ben ik in Gemert uitgekomen, bij een praktijk de Watermolen. Het pand is hartstikke nieuw. En ik heb de hele eerste verdieping met dakterras om yogalessen te geven. Sinds 1 juli zitten we erin. Dat bevalt echt heel erg goed. In Aarle-Rixtel geef ik ook nog lessen, dus ik ben niet helemaal weg.’’

Voor de toekomst heeft de yogalerares nog genoeg plannen: ,,Nu ik een nieuw pand heb, wil ik hier sowieso mijn yogalessen verder gaan uitbreiden. Verder wil ik me richten op persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en de invloed op je mentale en fysieke ‘zijn’. En na de zomer gaan we ook kinderyoga aanbieden. We zijn in ieder geval met genoeg plannen bezig. Daar kijk ik nu naar uit.’’