Een nieuwjaarsspeech voor een bijzonder jaar: burgemeester gemeente Laarbeek trapt jubileumjaar af

Het wordt - als alles meezit - een jaar vol jubilea en feest in Laarbeek, gaf burgemeester Van der Meijden gisteren aan. Meest in het oog springend? Het 25-jarig bestaan van de gemeente Laarbeek, een fusie die destijds niet geheel zonder slag of stoot tot stand kwam.

Al in 1991 wilde de provincie gemeentes namelijk opnieuw indelen. Beek en Donk, Lieshout en Mariahout zouden samen verder gaan en Aarle-Rixtel moest bij Helmond. Maar daar verzette het dorp zich tegen, net zo lang tot Aarle-Rixtel ook bij Laarbeek mocht.

Geboorte van de nieuwe gemeente

In 1997 was de geboorte van de nieuwe gemeente een feit. Maar het 25-jarig bestaan is niet het enige jubileum dit jaar, want de Rooi Skut uit Beek en Donk bestaat 600 jaar. Bovendien is het 200 jaar geleden dat de Zuid-Willemsvaart werd uitgegraven. Volop gelegenheid voor verenigingen dus om feestactiviteiten op touw te zetten.

Van der Meijden: ,,Verenigingen die iets organiseren, kunnen een financiële bijdrage aanvragen.”Ook over carnaval wordt momenteel volop nagedacht. ,,We proberen een goede balans te vinden in wat wel en niet kan”, aldus de burgemeester. ,,De verenigingen hebben vorig jaar al bewezen dat ze over veel creativiteit beschikken en zullen ook dit jaar weer hun stinkende best gaan doen om carnaval te vieren binnen de mogelijkheden.”

Verder houdt de gemeente in september een open dag en wordt het jubileumjaar in december afgesloten met een muziekweekend georganiseerd door de drie Laarbeekse harmonieën. Het is alleen te hopen dat corona geen roet in het eten gooit.

Veel praten met de inwoners

Want dat de pandemie lang duurt en iedereen het mettertijd steeds lastiger krijgt, is ook de burgemeester niet ontgaan. ,,We weten dat mensen het moeilijk hebben. Daarom praten we veel met onze inwoners”, zei hij gisteren tijdens zijn nieuwjaarsspeech.

,,We delen uw zorgen over de grilligheid van het virus en de onvoorspelbaarheid van de maatregelen. Toch proberen we u te motiveren om nog even door te gaan, de boosterprik te halen en de kappersafspraak niet via een achterdeur te maken. We zijn er bijna. Ik geloof in uw veerkracht.”

Omdat laatste nog eens te onderstrepen haalde hij een actueel voorbeeld aan: ,,In de afgelopen weken waren we landelijk nieuws door de boostercampagne, die binnen no-time met veel vrijwilligers werd opgezet. Ik vind het geweldig dat er in onze gemeenschap zoveel positieve krachten aanwezig zijn. Zoveel mensen die bereid zijn om zich onbaatzuchtig in te zetten en elkaar te steunen als het erop aankomt. Ook dat is Laarbeek.”