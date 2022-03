Een pelgrims- en ontdekkingstocht voor groepachters: ‘We geven ze een soort time-out van hun school en mobieltje’

Militairen Vredepeel gaan naar grens van Slowakije met Oekraïne

Zo'n 150 tot 200 Nederlandse militairen die gelegerd zijn op vliegbasis De Peel in Vredepeel maken zich op voor een vertrek naar Slowakije. De militairen reizen mee met de Patriot-luchtverdedigingssystemen die Nederland gaat inzetten in de omgeving van de luchtmachtbasis in Sliac, in centraal Slowakije.

23 maart