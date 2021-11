‘Een plekske van verdienste’ voor meneer Henk op de Neerkantse Walk of Fame

Zij waren op weg naar het buitenterrein van gemeenschapshuis De Moost, waar Sinterklaas samen met zijn pieten alle kinderen van Neerkant een coronaproof kwam bezoeken. Op dat moment verzorgde Henk Joosten een rondleiding in museum Techniek met ’n Ziel, niet wetende dat hij een uur later door pieten werd opgehaald om bij het Sinterklaasgebeuren aanwezig te zijn. Verwonderlijk is dat niet als je bedenkt dat Joosten 53 jaar lang de kartrekker van het sinterklaascomité was. Inderdaad, was.

Tijd om te stoppen

Dit jaar heeft hij aangegeven, dat het gezien zijn leeftijd (80), de coronamaatregelen en die altijd terugkerende pietendiscussie, tijd werd om ermee te gaan stoppen. Het huidige comité waardeerde dat besluit maar vond ook dat ze Joosten niet zomaar konden laten gaan.

Hij heeft immers zoveel voor het Sinterklaasfeest in Neerkant betekent. Ook al treedt Joosten liever niet op de voorgrond en fungeert hij liever achter de schermen, deze middag was er geen ontkomen aan. Hij werd ten aanzien van al die blije kindersnoetjes bij Sinterklaas geroepen. Hij sprak namens alle aanwezigen zijn waardering uit over ‘meneer Henk’.

Quote Ook al snap ik u argumenten, we laten u niet met de stille trom vertrekken Sinterklaas tegen Henk Joosten, die een plek krijgt op de Neerkantse Walk of Fame

,,Al meer dan vijftig jaar stuurt u een brief naar Spanje met het verzoek of Sinterklaas weer naar Neerkant komt. Deze keer schrok ik, want dit jaar was de brief ondertekend met de naam van Ellen Verstappen. Zij is de nieuwe voorzitter en gaat de taak van meneer Henk overnemen. Ook al snap ik u argumenten, we laten u niet met de stille trom vertrekken. Nee hoor, voor die jarenlange verdienste hoort een heel groot cadeau”, aldus Sinterklaas.

‘Plekske van Verdienste’

En wie kan er nu beter een cadeau overhandigen dan Sinterklaas zelf. Uit zijn handen ontving Joosten de eerste uitgebrachte plaquette, voorzien van zijn naam voor het ‘Plekske van Verdienste’, een eigen Neerkantse Walk of Fame. Het ontwerp voor die plaquette komt van Rick Prinsen en komt te liggen op het stoeppaadje tussen het museum Techniek met ’n Ziel en het eethuis Kom Us An.

Joosten was zichtbaar ontroerd met deze eervolle vermelding, maar vindt ook dat hij het niet alleen verdiend om met zijn naam op ‘dat plekske’ te mogen liggen. Dat is dan ook niet de bedoeling. Leefbaar en Vitaal Neerkant ondersteund dit door het sinterklaascomité bedachte plan. Zij willen daar in de toekomst meerdere namen aan toevoegen; van mensen die veel voor de Neerkantse gemeenschap betekenen of hebben betekend. Een door Jannes van Horen bijgehouden archief gaat het mogelijk maken dat de mens achter de naam nooit in de vergetelheid raakt op dat ‘plekske’.