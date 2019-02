Een portretfoto met 78 carnavalsprinsen van Bakel tot Bladel? Ga er maar aanstaan

Peer Swinkels begint in april aan zijn voornaams­te huzaren­stuk­je bij Bavaria in Lieshout

9:31 LIESHOUT - Hij is de man van de Bavaria-jurkjes, liet Formule 1-bolides racen in Moskou en strikte Playboy-baas Hugh Hefner voor een tv-spotje. Peer Swinkels (44) is binnen twee maanden de hoogste baas van wat iedereen kent als Bavaria, officieel Swinkels Family Brewers, in Lieshout.