Een rolstoelbus betekent vrijheid, maar dan moet ‘ie wel werken: ‘Jeroen is de beste klant van de ANWB’

Bij jarige Savant Zorg moeten ze veranderen: 'Als we blijven werken zoals nu, lopen we vast’

HELMOND - Twintig jaar Savant Zorg in Helmond en De Peel lijkt een korte tijd misschien, maar in die periode is ontzettend veel gebeurd. En staat er nog veel op stapel. ,,Het is niet meer automatisch dat de zorg er is, als iemand die nodig heeft.” Een tweegesprek met een relatief nieuwe bestuurder en een medewerkster van (bijna) het eerste uur.

26 juni