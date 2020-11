Een skatepark: Wat in Purmerend kan, moet in Asten ook kunnen

ASTEN - De familie Van Bree-Van Lieshout ‘moest’ tijdens haar vakantie in Volendam elke ochtend naar Purmerend. De kinderen Tijn (7) en Pien (6) hadden daar een skatepark gezien en vonden dat helemaal geweldig. Terug thuis wilden ze maar één ding: ook zo’n park in Asten.

Tijn en Pien zijn echte steppers, skaters en skateboarders. ,,Maar dat kun je hier in Asten nergens”zegt moeder Sabrina van Lieshout. ,,Rijden ze over straat, dan krijgen ze reacties van buurtbewoners dat ze te veel herrie maken. Zitten ze niet achter de computer, gaan ze lekker naar buiten, krijg je dat weer.”

Tijd van hun leven

Op vakantie hadden ze de ‘tijd van hun leven'. Iedere morgen, anderhalve week lang. ,,In alle vroegte liep ik met Tijn alvast naar dat park. Een tocht van 13 kilometer. Pien en mijn man kwamen dan wat later, die konden dan uitslapen. Om acht uur waren daar de eerste kinderen al, met rugzakjes op. En dat werden er steeds meer. Er was zoveel saamhorigheid, geweldig om te zien", aldus Van Lieshout.

Het was haar zoontje die Sabrina ertoe aanzette om zich hard te maken voor zo'n park in Asten. ,,We waren thuis en na een nachtje slapen vroeg ik dat”, zegt Tijn. Wat er in zo'n park moet komen? ,,Een bult en dingen waar je op kunt staan. Mijn vriendjes willen het ook graag.”

Moeder pakte het voortvarend op. Ze startte een petitie, wist zo mensen te vinden die met haar optrekken, had al contact met leveranciers en weet dat er 350.000 tot 400.000 euro nodig is. Dat wil ze via Astense bedrijven, crowdfunding en de gemeente bij elkaar krijgen. ,,Er is zoveel animo voor, het park móet er gewoon komen. Alle basisscholen doen mee en ook het Varendonck College, zowel in Asten als Someren”, zegt ze trots.

Quote De tegels liggen zo scheef, dat ze er met de wielen in blijven hangen Sabrina van Lieshout, Initiatiefnemer skatepark Asten

Ook op het gemeentehuis, waar ze woensdag een afspraak had over dit burgerinitiatief, proefde ze enthousiasme. Van Lieshout heeft een locatie op het oog: het evenemententerrein aan de Lienderweg: ,,Daar staat al wel een ramp en een springschansje. Dat is het. De tegels liggen zo scheef, dat ze er met de wielen in blijven hangen. Er is daar hartstikke veel grond die niet wordt gebruikt.”

Eén keer goed aanpakken en je hebt een park waar de jeugd van heinde en verre naartoe gaat, denkt ze. ,,Het staat altijd onder water en het is hartstikke donker.” Ze ging zelfs op onderzoek uit, bij de skaters op het Stadhuisplein in Eindhoven.

Bootcamp

Naast het skatepark willen de initiatiefnemers er graag een bootcampplek bij. ,,Om ook de ouders lekker te laten bewegen. Zo kan het hele gezin samen naar buiten, samen sporten.”