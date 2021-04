Een theatertje of ontmoetingsplek in een winkel in het Deurnese centrum, dat kan nu met VOLOP

DEURNE - Een kindertheater, een bazaar vol zelfgemaakte spullen, een ontmoetingscentrum. Zo maar wat voorbeelden van initiatieven die in Oss, Meijerijstad, Den Bosch en Waalwijk tijdelijk een winkelruimte kregen via het project VOLOP Brabant. Deurne sluit zich hier nu als vijfde bij aan. Om de leegstand tegen te gaan en ervoor te zorgen dat er meer te beleven valt in het centrum.

Lege panden in het centrum, ook voor Deurne is dat een probleem. Op dit moment heeft 19 procent van de zaken geen bestemming (en zelfs 25 procent van het winkelvloeroppervlak). De komst van winkelgebied Wolfsberg in 2008 heeft daar mede voor gezorgd. Er werd toen nog uitgaan van veel meer bezoekers. Maar Deurne zag dat zijn regionale functie kleiner werd en mensen gingen online bestellen.

Ook startende ondernemers

Hoe hou je dan het centrum nog aantrekkelijk? Dat gebeurt enerzijds door het winkelgebied meer te concentreren. Daarvoor is al de centrumvisie opgesteld. Meedoen aan VOLOP is een aanvulling hierop. Mensen met initiatieven op cultureel en maatschappelijke gebied worden in contact gebracht met eigenaar van panden. Om ze zo tijdelijke huisvesting te bieden. Maar ook startende ondernemers kunnen op deze manier onderdak krijgen.

Quote Wij brengen partijen bij elkaar, er zijn al gesprekken gaande. Marinus Biemans, Wethouder over VOLOP Deurne

Het moet gaan om ‘unieke, lokale initiatieven die niet concurreren met bestaande ondernemers’, benadrukt de gemeente Deurne. Die werkt in dit project samen met centrummanagement en VOLOP Brabant. ,,Het project gaat per direct in. We hopen al redelijk snel resultaat te zien", zegt wethouder Marinus Biemans. ,,Wij brengen partijen bij elkaar. Er zijn al gesprekken gaande. Het mooie hiervan is dat de provincie er financieel aan bijdraagt.”

Meer sfeer

VOLOP begon acht jaar geleden in Den Bosch. ,,Aanleiding was de leegstand aan de ene kant en de creativiteit van Bosschenaren aan de andere kant", zegt projectleider Maruja Gutierrez . Dit alles om het centrum aantrekkelijker te maken. Dat hoopt Deurne hiermee ook te bereiken. ,,Initiatieven die we met VOLOP een plek willen geven, verhogen de sfeer en beleving”, formuleert centrummanager Peter Thijssen.

Het project heeft in de vier al deelnemende gemeenten tot bijzondere invullingen geleid. Zo ontmoeten hobbyisten elkaar en tonen hun creaties in Creatief Rooi, in het centrum van Sint-Oedenrode. In Oss kunnen mensen werkervaring opdoen in een zaak waarin lp's en singletjes worden verkocht.

Den Bosch heeft door VOLOP nu een atelier waar leren producten worden gemaakt. En een webshop in interieur-spulletjes werd daar een echte zaak.