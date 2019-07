Een van de grootste mestfraudezaken ooit: Lieropse familie hoort vandaag de straf

DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch doet vandaag uitspraak in een van de omvangrijkste mestfraudezaken die ons land ooit heeft gekend. Een mesthandelaar uit Lierop en zijn zeven familieleden horen welke straf zij krijgen voor hun aandeel in de zaak.