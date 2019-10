Een vragenvuur om Björns brein te blijven triggeren

‘Al vanaf het begin van zijn leven hebben we een bijzondere band. Björn is nog maar zes weken oud wanneer ik door zijn ouders gevraagd word om hulp. Zij zien al snel dat hun zoon het syndroom van Down heeft en zoals zoveel mensen in die situatie hebben ze meteen heel veel vragen en onzekerheden. Ik geef hen mee dat kinderen met Down best veel kunnen. Ze ontwikkelen zich langzamer dan anderen, maar met de juiste begeleiding kunnen ze veel meer leren dan vroeger werd gedacht. Alles in kleine stapjes doen. Blijf altijd zoeken naar kansen en geloof in het veranderen van mensen.”