Een week lang werken aan een musical: ‘Het is soms best fijn om een ander te zijn’

ASTEN - De opgestapelde wc-rolletjes worden zaterdag tijdens de show ingewisseld voor een zonnebloem, maar de jonge musicalsterren oefenen de scène alsof-ie er al staat. De studio van Music All Around in Asten is het toneel voor de jaarlijkse bootcamp.

Volledig in haar rol komt Christina Eustratiadis (13) het toneel op. Met haar gezicht op onweer en een harde stem spreekt ze de ‘schoolkinderen’ streng toe. Even later vertelt ze in de coulissen dat ze op haar negende naar Asten verhuisde en haar moeder voor haar op zoek ging naar musicallessen. ,,Ik vind zingen en dansen leuk, dus wilde ik daar graag beter in worden.”

Eustratiadis werkt al aan de rest van haar podiumcarrière. Bij het theaterbedrijf volgt ze ook het programma Masterclass Junior. Na de middelbare school ziet ze zichzelf wel op het conservatorium terechtkomen.

Deze week leert de groep van negentien jonge talenten de musical Juffrouw Potts, over een klas met twee luie kinderen en een strenge schooljuf. Zaterdag is de grote voorstelling en de week erna begint een tweede groep aan een andere musical.

Magisch gevoel

Elf jaar geleden begon eigenaar Jenneke Wouters van Music All Around met de bootcamps in de zomervakantie. ,,Toen hadden we zeven deelnemers. Nu vijftig over twee weken verdeeld.” Bij haar begon het te kriebelen toen ze op twaalfjarige leeftijd The Phantom Of The Opera zag in Scheveningen. ,,Ik dacht: wauw, dit is wat ik wil”, vertelt ze enthousiast. Het verhaal en hoe het publiek daar in meeleefde waren voor haar de doorslag. ,,Het was zo’n magisch gevoel.”

Dat gevoel wilde ze doorgeven. Na de opleiding aan het conservatorium in Maastricht opende ze haar eigen theaterbedrijf. ,,Je ziet die kids helemaal opbloeien op het podium. Voor sommigen is het toneel echt een veilige plek.”

Lelijke neus

Alle scènes worden vrijdagochtend doorgenomen. Hoofdrolspeelster Yara Verberne (13) zingt over hoe de zonnebloem groeit. Hier en daar krijgt iemand de tekst nog even te horen of geeft Wouters aanwijzingen. ,,Je moet over je neus wrijven als je zegt dat je een lelijke neus hebt”, zegt ze tegen Yara. Wanneer de scène opnieuw gespeeld wordt, volgt ze de aanwijzing op.

,,Het is zo’n gezellige cast”, aldus de hoofrolspeelster. Als het aan Verberne ligt, gaat ze later door met musicals. ,,Welke dat is, maakt me niet zoveel uit. Als de mensen maar gezellig zijn.”

Medespeler Teun Thoer (12) weet het wel al. ,,The Lion King of Aladdin lijkt me echt geweldig. Of iets anders van Disney.” Hij kwam twee jaar geleden bij het theaterbedrijf terecht. ,,Het is soms best fijn om een ander te zijn.” De jonge acteur vertelt dat hij in het verleden gepest werd. ,,Dat gevoel raak ik helemaal kwijt als ik in een rol zit, dan krijg ik juist een blij gevoel.”

Tijdens de repetities spelen de acteurs nog met wc-rolletjes en speelt de verbeelding een grote rol. ,,Nu is het nog veel doen alsof, maar straks staan we voor publiek en is er licht en geluid en is alles echt”, zegt Eustratiadis. ,,Dat is pas gaaf.”