Een WiSH-feestje maar dan thuis: ‘Hopen op het goeie gevoel’

Met acht vrienden gaan we vandaag toch WiSH vieren. Een WiSH-pet en zonnebril erbij en dan gaan we de livestream bekijken. Mét deze hapjes en dan wordt het tóch nog gezellig. Want ik mis het wel. Helemaal geen festivals, maar ja, het is niet anders.”

Bart van Oeffel uit Helmond is zaterdagmiddag samen met vele tientallen andere WiSH-fans naar Beek en Donk gekomen om het speciaal bestelde WiSH-pakket van Eeterij Uniek op te halen. Daarmee wil het restaurant en de festivalorganisatie de beleving voor mensen die de live stream van zaterdag volgen, nog flink verhogen.

Willy Nacho's

In het pakket zit van alles, zoals sushi, wishburgers, Mexicaanse gehaktballetjes, brood, Villa Ananas-salsa en de originele Willy Nacho’s die altijd op het terrein te verkrijgen zijn, zelfs mét de originele Willy-bakjes. Verder wat sleutelhangers, zonnebrillen, stickers en pins, allemaal van het festival natuurlijk. ,,Mensen zijn enthousiast en we hebben er heel wat leuke mails over gehad,” vertelt onderneemster Cathelijne van de Kamp. ,,We zijn vanochtend vroeg al begonnen met het maken en verpakken. Het was veel werk maar erg leuk.”

Volledig scherm Ze kunnen niet wachten om de inhoud van de WiSH-doos te checken, vier vriendinnen uit Huizen vlnr. Marthe Stalenhoef, Michelle Niessink, Nina Rozendaal en Joyce Westland. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Joep van de Ven, ook uit Helmond, komt met zijn partner Eva de doos met hapjes ophalen en is al jarenlang vaste bezoeker van het festival. ,,We gaan de livestream bekijken en hopen dat we thuis dan ook het goeie gevoel gaan krijgen. Al mis ik wel dat je op het festival allerlei oude bekenden tegenkomt.”

Lekker buurten

Paul en Kim van Schijndel uit Gemert hebben een eigen mancave en krijgen daar zo’n tien vrienden op bezoek. Ze proberen het WiSH-gevoel op te wekken door de hele film die over het festival gemaakt is te kijken, tot elf uur. Dorpsgenoot Frans Lahaye gaat ook al jaren naar WiSH, op zondag. Hij zoekt vandaag zijn vrienden op om lekker te buurten. ,,Dus gewoon zoals we anders ook doen op het festival.”

Twee vaste vrijwilligers van WiSH hebben ook een doos hapjes besteld. ,,Wij werken altijd op communicatiepost CPO. Ik mis het erg. Ik had er vakantie voor opgenomen maar heb nu niks te doen. Van ‘ellende’ ben ik nu maar de badkamer van schoonvader aan het verbouwen”, aldus Tom Hendriksen uit Best.

Vier vriendinnen uit Huizen (foto's) was het vorig jaar zo goed bevallen dat ze voor dit jaar een huisje in de regio hadden gehuurd. ,,Nu laten we het feestje toch maar doorgaan met de hapjes en de livestream. De sfeer op WiSH was zó leuk en gemoedelijk. Veel anders dan in bijvoorbeeld Almere waar we een paar weken later op een festival waren,” herinnert Michelle Niessink zich nog.