Een zomer lang uit 't dak gaan op festivals houdt ook in dat ‘muziek je hele brein overneemt’

met video Grote schuur gaat in vlammen op in Someren

SOMEREN - In een grote schuur aan de Ruiter in Someren woedde maandagmiddag rond 17.05 uur een brand. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De schuur is volgens de brandweer niet meer te redden. Inmiddels is de brand onder controle en is de brandweer bezig met nablussen.

9 mei