Een zwaargewonde na frontale botsing in Elsendorp

Vooral feestmu­ziek bij vierde Lollypop in Someren-Eind

9:55 SOMEREN-EIND - Wat begon als 'n feestje in de plaatselijke kroeg is inmiddels uitgegroeid tot een compleet festival. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 april vindt in Someren-Eind de vierde editie van het Lollypopfestival plaats.