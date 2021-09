Eenmalig reünieconcert TREM: ‘We zijn tien jaar later nog steeds op elkaar ingespeeld’

Hoe graag omwonenden het ook willen, Laarbeek treedt niet op tegen Artex

22 september AARLE-RIXTEL - Het is een foutje in het bestemmingsplan van Aarle-Rixtel en binnenkort wordt dat hersteld. Artex mag straks weer alles wat in 2015 ook mocht: zonweringen en gordijnen produceren, als de gemeenteraad ermee akkoord gaat. Maar voor omwonenden is het voorstel aanleiding om de uitstoot van geur en een blauwe rook opnieuw aan de kaak te stellen.