Eenmansfracties VVD: Alleen in de raad, samen veel gemeen

Ton van Egmond (68) laat het liberale geluid horen in Asten, Jan Vroomans (57) doet dat in Gemert-Bakel. Ze groeiden beiden deels op zonder hun ouders. Ton van Egmond zat vanaf zijn achtste op een internaat voor schipperskinderen. Terwijl hij les kreeg in Dordrecht, voeren zijn ouders door Duitsland. Jan Vroomans werd als vierjarige in een kindertehuis geplaatst, samen met zijn zevenjarige zus. De situatie thuis was onveilig.