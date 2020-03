Eenzame inwoners van Asten en Someren kunnen praatje maken via speciale bellijn Onis

Someren centrum wil naar (ruime) voldoende

7:38 SOMEREN - Over één ding is iedereen in Someren het wel eens: het centrum moet een stuk aantrekkelijker gemaakt worden. Hoe dat moet gebeuren, daar zijn de meningen al vele jaren flink over verdeeld. Veel Somerenaren horen het niet graag, maar het Wilhelminaplein en de Postelstraat verliezen voorlopig de concurrentiestrijd met buurgemeente Asten.