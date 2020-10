‘Eerlijk voedsel op eerlijke grond’ bij herenboeren in Gemert

GEMERT - Naast Huize Padua moet op 20 hectare grond herenboerderij Landmeerse Loop verrijzen. Donderdag is een film over het principe te zien.

Wij willen grip op ons eten, gezond, weten waar het vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt, met respect voor de boer, de dieren en de natuur. Duurzaam, puur en eerlijk.

Zo staat het op de site en zo willen de initiatiefnemers van Herenboeren Landmeerse Loop het ook naar buiten brengen. Maar om deze herenboerderij van de grond te krijgen zijn er minimaal honderdvijftig gezinnen nodig. Mensen uit Gemert-Bakel en Boekel, maar ook van daarbuiten, die het belangrijk vinden dat hun voedsel duurzaam wordt geproduceerd. ,,Met dat aantal is er genoeg basis om 20 hectare grond te pachten, een boerderij te starten en een boer in dienst te nemen’’, vertelt Annette Visser, een van de initiatiefnemers. ,,Groente, fruit, kippen voor de eieren en het vlees, en enkele varkens en koeien, vooral voor de natuurlijke mest.’’ Haar collega Peter Geerts vult haar aan: ,,Het boeren gebeurt dan helemaal volgens biologische principes. Dan krijg je eerlijke voeding op eerlijke grond.’’

Tuin vol bloemen

,,We zijn met de kartrekkers gaan kijken bij een vergelijkbaar initiatief in Boxtel. Nou, we waren meteen óm’’, vertelt Visser. Een informatieavond in januari in Handel leverde honderd belangstellenden en al meteen 35 leden op.

En toen gooide corona roet in het eten. ,,Het heeft ons enerzijds genekt. Anderzijds kregen mensen hierdoor het besef dat moeder aarde ons met een knal heeft laten weten dat de aarde de baas blijft. Dat we het anders moeten gaan doen’’, aldus Geerts. ,,In deze regio zijn er veel mensen die nog een moestuin hebben. Wij zeggen dan: ‘Zet die tuin vol bloemen, goed voor de bijen, en kom hier meedoen!’ Want ook dat sociale aspect is belangrijk.’’

Belangstellenden hoeven niet bang te zijn dat ze straks wekelijks een aantal uren met de handen in de zwarte grond moeten wroeten. Dat is niet het geval. ,,Niemand hoeft mee te helpen. Het is leuk als ze een keer kunnen, maar het hoeft niet. Wij verwachten dat een aantal mensen toch wel komt. Bijvoorbeeld als de boer appt dat hij extra handen nodig heeft omdat de spruiten eraf moeten’’, zegt Geerts.

Geen zorgboerderij

Belangstellenden betalen voor een ledencertificaat 1000 euro per persoon of het dubbele voor een heel gezin. Dat is de basis die nodig is voor de financiering. Maar in eerste instantie betaalt iedereen nog maar 50 euro, of 10 procent van het lidmaatschapsgeld. Dan heb je stemrecht en is je deelname zeker. En als het uiteindelijk van start gaat, betaal je de rest en kun je voor een tientje per persoon per week een heel pakket ophalen met drie eieren, groente, fruit en wat (ingevroren) vlees. ,,En mensen die 1000 euro te veel vinden, moeten toch contact opnemen. Dan regelen we wel iets’’, aldus Geerts.

Omdat de beoogde grond naast de terreinen van Huize Padua ligt, is de organisatie daarmee in onderhandeling. ,,Maar puur om wat we voor elkáár kunnen betekenen. Het wordt zeker géén zorgboerderij’’, besluit Geerts.

Op donderdag 8 oktober om 19.30 uur draait de film The Biggest Little Farm, waarin het principe is verfilmd. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden op landmeerseloop.herenboeren.nl.