Eerst online van huis uit vergaderen en daarna met z'n allen naar het gemeentehuis voor geheim overleg

Binnen een maand wordt duidelijk waarom dit nodig was, aldus een ingewijde. Over de inhoud houdt iedereen zijn kaken stijf op elkaar, op nadrukkelijk verzoek van burgemeester Dilia Blok. Die vroeg iedereen net na het ingaan van de avondklok om 21.00 uur naar het Wilhelminaplein te komen, met benodigde verklaringen in de hand. ,,We kunnen inhoudelijk hier niets over zeggen omdat het besloten is behandeld. De regel is dat we het proces afwachten”, reageert de burgemeester.