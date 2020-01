Eerst Repair Café in Gemert-Bakel

GEMERT - In veel plaatsen is al een repaircafé te vinden, maar nog niet in Gemert Bakel. Vanaf 3 maart komt daar verandering in, met dank aan Theo Saalmink en Harrie Engels.

In een repaircafé kunnen mensen onder meer langskomen met hun kapotte elektrische apparaten, een fiets die niet goed rijdt en kleding die vermaakt moet worden.

Een groep vrijwilligers staat in het repaircafé klaar om de spullen te maken. Iedereen is welkom, maar het is vooral bedoeld voor mensen die het soms lastig hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. ,,Mensen met een kleine beurs, de minima kunnen hier vrij goedkoop iets laten maken", vertelt Theo Saalmink. ,,Eigenlijk is het gratis, maar we hebben een fooienpot staan. Mensen kunnen geven waarvan zij vinden dat het het waard is."

Weggeefwinkel

Saalmink en Engels zijn twee van de dorpsondersteuners in Gemert. Saalmink: ,,Dit past in het verlengde van een aantal zaken dat wij als dorpsondersteuner doen. Zo hebben we al drie jaar een weggeefwinkel, waar mensen gratis spullen kunnen halen." Naast het feit dat mensen die het wat lastiger hebben bij een repaircafé geholpen worden, is het volgens de twee dorpsondersteuners ook mooi meegenomen dat de afvalberg erdoor verkleint ('alle kleine beetjes helpen').

Nog een bijkomend voordeel: mensen kunnen op een ongedwongen manier met elkaar in contact komen, ook de (technisch geschoolde) vrijwilligers. ,,Er zijn veel mensen die wel vrijwilligerswerk willen doen en technisch onderlegd zijn, maar die wel thuis zitten. Dan is dit een mooie gelegenheid. Als je samen met een tot dan toe onbekende buurtgenoot een fiets, een cd-speler of een broek hebt gerepareerd, bekijk je die persoon toch anders als je hem of haar de volgende keer op straat tegenkomt. Samen repareren kan leiden tot heel leuke contacten en verbindt veel mensen", geeft Hellings aan.

