Eerste aflevering realitysoap Peter Gillis 21 augustus op tv

12:34 MIERLO - Noud en Gonny Teunisse uit Mierlo zijn op 2 augustus zestig jaar getrouwd. Gonny (83) is geboren en getogen in Mierlo. De wieg van Noud (85) stond in Gerwen. ‘Iets wat je met liefde en plezier doet, geeft meer dan het kost.’